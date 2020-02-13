研究：肺炎疫情致整个亚太地区出行需求大幅下降

有研究显示，新冠病毒疫情导致整个亚太地区的旅行需求大幅下降，因疫情对未来预订的影响已蔓延至中国以外地区。

据路透社报道，旅行分析公司ForwardKeys数据显示，2020年3月和4月亚太地区的机票预订量比去年下降了10.5%。这一降幅不包括往返中国大陆和香港的出行。

ForwardKeys研究副总裁蓬蒂（Olivier Ponti）说，“中国是全球最大、支出最高的赴外旅游市场，目前正陷入严重困境，取消预定的状况与日俱增，此一趋势正向周边国家蔓延。”

疫情死亡人数周四升至1,350人，航空公司做好准备应对机票销售下降的局面，因病毒传播相关担忧打击了人们的出行需求，并导致会议和活动取消。

例如，一年一度有10万人参加的世界移动通信大会(MWC)周三被迫取消。

ForwardKeys数据显示，日本及韩国民众出境旅行市场受到的打击最为严重，未来两个月前往全球各地的预定较2019年同期减少17%。

包括美国航空(AAL.O)、英国航空(ICAG.L)在内的数十家航空公司已经暂停飞往中国的所有航班直至4月下旬，因中国的旅运需求锐减，且一些公司内部实施旅行限制。

该数据显示，中国民众3月及4月赴国外旅游的预订状况较去年同期接近腰斩。