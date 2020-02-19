特朗普否决对中国实施新的禁售

（早报讯）美国总统特朗普出手干预，喊停他自己政府对中国禁售通用电气飞机引擎的计划以及其它限制美国出口的拟议措施，宣称国家安全这个借口被他手下人用得太过频繁了，限制了企业与中国做生意的能力。

特朗普周二通过社交网站推特写道：“我们不想搞得他们没法跟我们做生意……那只会让订单跑到别的地方去。”

彭博社报道，特朗普的干预是对其政府中对华鹰派一次极为罕见的公开指责，后者一直力推收紧政策以减少美国向中国的技术出口，从半导体到飞机引擎不一而足。与此同时，特朗普正在宣扬与中国的第一阶段贸易协议，期望借此刺激中国掀起从美国狂购2000亿美元（2781亿新元）商品的热潮，其中就包括商用飞机和制造业产品。

此前三位知情人士透露，美国高层官员预计将在本月底前决定是否禁止通用电气（General Electric）与法国赛峰集团（Safran）的合资企业向中国出口发动机，用于中国正在进行飞行测试的C919单通道客机。

特朗普周二的推文曝光了近年来他的政府中两个派系之间激烈的争斗。其中一派将中国的经济增长视为对美国生存的挑战，并主张两个经济体“脱钩”。另一派则认为任何这样的措施都太过极端，将给美国的实力和创新造成风险。