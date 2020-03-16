中国将向菲律宾提供医疗物资

中国国务委员兼外长王毅昨天（15日）应约同菲律宾外长洛钦通电话，指中方已决定向菲方提供检测试剂盒以及防护服等急需的医疗物资。

据中国外交部官网的消息，在昨天的通话中，洛钦代表菲方再次对中国抗击2019冠状病毒疫情表示坚定支持，祝贺中国迄今取得的重要成果。洛钦也提到，当前菲律宾处在抗击疫情的艰难时刻，正面临医疗物资和设施短缺困难，希望中方伸出援手，并积极考虑向菲律宾派遣医疗专家。菲方深知，中国是一个在自己走向繁荣的同时，也愿意帮助邻国走向繁荣的大国。

王毅回应说，中方十分关注菲律宾疫情发展，愿向菲律宾人民致以诚挚的慰问。他指，当中国疫情严重时，菲律宾政府和社会各界给予了中方宝贵支持。现在，中方对菲律宾人民目前面临的困难感同身受，愿同菲方携手共克时艰、共渡难关。

王毅在通话中透露，菲律宾是中国隔海相望的友好邻邦，中方愿尽最大努力帮助菲方，已决定向菲方提供检测试剂盒以及防护服等急需的医疗物资，并将积极协调派出医疗专家事宜。相信菲方将在杜特尔特总统领导下，一定能尽快战胜疫情。

洛钦对此深表感谢，表示将第一时间把这一好消息向菲律宾总统杜特尔特报告。

王毅也指出，当前疫情在全球范围内多源多点发生，形势堪忧，各国应树立命运共同体意识，尽快开展联防联控国际合作。作为负责任的国家，中方在继续抓实抓细本国防控工作的同时，将积极与各国分享防控经验，并向有需要的国家提供力所能及的帮助。

此前，杜特尔特曾透露中国国家主席习近平已发来信函表示愿伸援手。当时，杜特尔特说：“希望不会走到那一步，但如果疫情恶化，习主席，我可能需要帮忙。”