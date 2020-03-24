钟南山团队称连花清瘟有抑制冠病作用

中国大陆在冠状病毒的治疗方面，一直提倡用中药对抗病毒。中国工程院院士钟南山团队的最新研究认为，中药“连花清瘟”有抑制病毒细胞复制的作用。

据《星岛日报》报道，期刊《药理学研究》（Pharmacological Research）近日在网上刊出名为《连花清瘟对新型冠状病毒具有抗病毒、抗炎作用》的研究文章，论文作者包括传染病专家钟南山、研究员杨子峰等。文章显示，连花清瘟能显著抑制冠状病毒在细胞中的复制，从而发挥抗病毒活性的作用。

研究结果显示，连花清瘟能够显著抑制病毒细胞的复制，体外实验显示连花清瘟能显著抑制病毒的复制，影响病毒形态，发挥抗炎作用。

此前，钟南山院士团队曾在广东疫情防控发布会上表示，研究证实连花清瘟在体外有显著抑制冠状病毒的细胞病变效应；对病毒感染细胞和诱导的TNF-α、IL- 6等炎性因子过度表达有抑制作用。

疫情暴发以来，连花清瘟胶囊（颗粒）先后被20余个省市诊疗方案推荐，在火神山、雷神山及方舱医院等医疗机构广泛使用。

据悉，连花清瘟胶囊国内目前仅有以岭药业获批，为以岭药业主力产品，国家医保甲类品种，已先后17次被列入国家卫健委、中医药管理局发布的甲型流感、乙型流感、禽流感等呼吸道疾病相关诊疗方案的用药推荐。2015年12月，连花清瘟胶囊获准进入美国食药监局（FDA）二期临床研究，成为全球首个进入FDA临床研究的治感冒抗流感复方中药。