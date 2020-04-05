武汉冠病患者疑似因取快递被感染 专家：不排除本身是无症状感染者

中国武汉市一名近日确诊的患者，疑似取快递时感染2019冠状病毒疾病，受访专家对此指出，快递物品上存留病毒的可能性很小，该确诊者此前或已是无症状感染者。

据健康时报报道，武汉市卫生健康委员会昨日（4日）通报，新增确诊病例一例。该患者自1月23日封城起一直居家，从2月20日开始曾多次前往小区门口取团购食品和快递，每次团购物品拿回家后未进行其他消毒处理，取外购物品时没有戴手套，也有几次没有洗手。其生活楼栋曾有确诊病例，不排除社区感染。

该患者于3月30日到医院进行体检。4月1日核酸检测为阳性，被社区安排送至酒店隔离。

对此，北京清华长庚医院感染性疾病科主任林明贵受访时指出，取快递没有戴手套、不洗手感染新冠病毒的风险是很小的。因为快递物品大多在空旷的地方，又是移动式的，即使有病毒的停留，在干燥的环境里病毒存活的时间比较短暂，快递物品携带病毒的可能性非常小。

“武汉的新增病例，本身就是目前最为关注的无症状感染者可能性最大。”林明贵认为，通报中也强调了该患者生活楼栋曾有确诊病例，不排除社区感染。虽然可能没有近距离的接触，但是有交叉接触的可能，尤其是在特定的时期，也有气溶胶感染的风险。

相对来说，林明贵推测，该患者一直是无症状感染者的可能性更大一些，而由于取快递回来没有洗手导致感染的可能性较小。

早前一个香港大学的研究也显示，2019冠状病毒在衣服和纸巾上存活时间不超过24小时。

不过，林明贵仍建议，回家后洗手的习惯还是要保持，接触所有从外部带回来的物品，有条件最好带上手套。

