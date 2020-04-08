由机场抵港人士今起均需进行病毒检测

香港卫生署昨日（7日）深夜宣布，今起加强对入境人士的检疫及病毒检测安排，强制要求所有于香港机场抵港及没有出现病征的人士进行2019冠状病毒检测。

据《星岛日报》报道，香港卫生署宣布今日起所有航班的抵港人士须从机场即时乘坐接驳专车，到卫生署设于亚洲国际博览馆的临时样本采集中心收集深喉唾液样本，以进行病毒检测。其后，需尽快自行返回居所进行强制检疫。

若检测结果呈阳性反应，香港卫生防护中心会尽快通知有关人士，并安排其入住公立医院接受治疗。一般而言，若于交回样本后的三天内未有接获通知，即表示其样本对检测呈阴性反应，仍需继续接受强制检疫至检疫期结束。

此外，明日起乘坐由英国抵港航班及没有出现病征的人士，也必须在卫生署临时样本采集中心收集深喉唾液样本，并在场等候结果。

据悉，卫生署参考秘鲁专机回港人士的检测安排，认为让从较高风险地区返港人士在中心等候检测结果的安排，能有效尽快识别确诊人士及安排相关密切接触者入住检疫中心进行检疫。由于过去14日（3月25日至4月7日）确诊的359例输入个案中，有248宗个案，即69%涉及曾前往英国人士，在评估场地限制及相关感染控制风险后，决定将有关检测安排应用于由英国抵港的人士。

如检测结果为阳性，署方会尽快安排他们入院接受治疗，与他们同行的密切接触者亦会获安排到指定检疫中心。其余阴性的人士，可返回家居或到指定地点继续完成14天强制检疫。

由于化验需时，这些人士可能需留在场地等候八小时或以上，夜间抵达人士或需等候较久。

与此同时，由明日起监测计划也会扩展至抵港前14日内曾到湖北省并从陆路口岸，即深圳湾口岸和港珠澳大桥香港口岸，来港的人士。卫生署人员会向他们提供样本瓶，以便他们在进行强制家居检疫期间收集深喉唾液样本进行病毒检测。他们需依照指示自行于居所收集深喉唾液样本，并透过家人或朋友将样本于收集当日早上交回其中一个收集诊所。