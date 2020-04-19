主持敦睦舰队结训典礼的军官 近日曾与蔡英文开会

台湾海军敦睦舰队已有24人确诊2019冠状病毒疾病，据悉其结训典礼由参谋总长黄曙光主持，而黄曙光近日曾与台湾总统蔡英文开会，引发社会担忧。总统府对此回应称，会议有采取较严格的防疫措施，风险较低，但为保险起见，将请医疗团队更密切地关注蔡英文的健康状况。

据《自由时报》报道，参谋总长黄曙光4月15日曾主持敦睦舰队结训典礼，隔天赴总统府与蔡英文一同参与例行会议，引起外界关注。台湾总统府今日（19日）说明，黄曙光所参与的会议中，座位皆间隔1.5公尺以上社交距离，与会人员全程配戴口罩，且事有先量测体温和进行手部及鞋子消毒，会议场所及设备更高频次进行消毒作业。

总统府在声明中表示，为因应防疫必要，总统相关会议的防疫部署，都依照中央流行疫情指挥中心专业指导，从严安排。总统府在与中央流行疫情指挥中心讨论后，指挥中心研判风险虽然相对较低，但为求慎重，将请医疗团队更严密关注总统的日常健康状况。

声明中，总统府发言人也转述蔡英文指，台湾军队的责任是保护台湾与台湾人，更应保持最高度警觉。此次敦睦舰队集体染疫，造成社会大众疑虑，蔡英文表示遗憾。她指出，军队除了表达向社会致歉、愿承担应有的责任外，更应该以此为鉴，彻底检讨防疫管理作为。

另外，蔡英文也表示，军队除了应该全力配合指挥中心的疫调之外，国防部调查小组也应该详细厘清过程，既然已造成防疫缺口，就要坦诚以对，绝不可以再有任何疏漏。她表示，这不但攸关台湾疫情的管控，也关乎社会对军队的信任，没有丝毫松懈的空间。