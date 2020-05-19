世卫承诺就冠病大流行启动独立审查

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞承诺，将就全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行启动独立审查。

路透社报道，欧盟发起一项提案，要求针对世卫组织应对冠病危机的措施进行“公正、独立和全面的评估”，回顾总结在世卫组织协调下国际卫生领域应对冠病工作的经验教训。

另据美国之音，这项提案在世卫组织194个会员国中已获得至少116个国家的支持，提案预计于周二进行辩论和投票，必须获得三分之二多数才能通过。

谭德塞周一（18日）通过视讯方式在世界卫生大会致开幕词时说：“我将在适当时机，尽快启动独立审查，以回顾经验、吸取教训并提出建议，借此提升世界各国和全球大流行病的防范和应对。”

他也再次呼吁全球团结起来协同抗疫，并以40年前各国在世卫组织领导下共同消灭天花为例，指出“当团结战胜意识形态时，一切皆有可能”。

美国卫生部长阿扎尔在会上加大对世卫组织应对疫情不力的批评，称世卫组织导致冠病在全球传播，但他没有直接点名中国。

Worldometer世界实时统计数据显示，全球迄今累计确诊冠病病例超过487万起，全球死亡病例超过31万起。美国的确诊病例和死亡病例均为全球之冠，累计确诊病例超过154万起，累计死亡病例超过9万起。