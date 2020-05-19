迪士尼前高级副总裁凯文·梅耶尔出任字节跳动首席运营官

中国科技巨头字节跳动的全球管理团队迎来新成员。迪士尼前高级副总凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）6月1日将出任字节跳动首席运营官兼TikTok全球首席执行官。负责TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球职能部门（不含中国），包括企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。

据字节跳动微信公众号今天（18日）发布的消息，原TikTok总裁朱骏将转任字节跳动产品与战略副总裁，负责公司战略和产品设计。与此同时，TikTok全球各国家和地区现负责人当前职位不变，将继续履行原有职责，向凯文·梅耶尔汇报。

字节跳动创始人兼首席执行官张一鸣表示：“字节跳动创立之初，就有服务全球用户的理想。经过不断努力和创新，我们的产品正在丰富全球数亿人的生活。世界各地的人们都在通过我们的产品获取信息、发掘灵感、建立联系、传递希望。Kevin的加入，将给我们带来他在全球业务方面的成功经验，帮助我们继续打造世界级的管理团队。我期待与Kevin一起工作，继续推进公司全球化发展。”

37岁的张一鸣于2012年创建了字节跳动公司。旗下有产品今日头条、抖音和火山小视频等。在2019年福布斯中国富豪榜上，张一鸣位列榜单第十位。

凯文·梅耶尔表示：“我很高兴有机会加入字节跳动这样优秀的团队。TikTok创建了一个充满创意、积极向上的全球线上社区，这是非常难得的成就，让所有人耳目一新。我很兴奋能参与字节跳动下一阶段的发展历程，继续在全世界各个地区推广我们的产品。”

据彭博社的分析，凯文·梅耶此番离职，尽管并不出人意料，但对迪士尼的流媒体业务来说是个损失，眼下，该公司的其他业务，包括其电影制片、主题公园和电视网络正经受因疫情关闭所带来的冲击。

凯文·梅耶尔曾在迪士尼多个重要岗位任职。担任消费者与国际业务董事长期间，他成功推出迪士尼流媒体服务Disney+，该服务全球付费订阅用户数现已突破5000万。就任迪士尼高级执行副总裁兼首席战略官时，凯文·梅耶尔负责企业战略、商务拓展等部门，并推动迪士尼对于皮克斯动画、漫威、卢卡斯影业、21世纪福克斯的收购。凯文·梅耶尔还负责过Hulu、ESPN+和Hotstar等流媒体服务，以及国际运营、全球内容和广告销售业务，在行业赢得了良好声誉。

据澎湃新闻报道，操盘迪士尼流媒体服务Disney+的凯文·梅耶尔，曾被视作迪士尼首席执行官的热门人选。但今年2月份，迪士尼换帅，首席执行官罗伯特·艾格（Robert A．Iger）转任执行董事长，迪士尼乐园董事长鲍勃·查普克（Bob Chapek）打败凯文·梅耶尔，出任迪士尼新一任首席执行官。

此次任命不会影响字节跳动的中国业务。字节跳动中国董事长张利东，继续负责字节跳动中国的职能部门和商业化业务。字节跳动中国首席执行官张楠，继续负责抖音、今日头条、西瓜视频等产品和业务。两人仍直接向张一鸣汇报。

字节跳动公司正推动国际化进程。今年3月，张一鸣在全员信中表示，字节跳动已在30个国家、180多个城市设立办公室，拥有超过6万名员工。4月，据彭博社报道，字节跳动启动全球招聘，开放了1万个新增岗位，年底公司人数将到10万人。5月，来自Sensor Tower的数据显示，TikTok全球下载量突破20亿人次。

除TikTok外，字节跳动在全球推出了多款产品与服务，包括社交媒体平台Helo、短视频剪辑工具Viamaker、休闲游戏发行平台Ohayoo等。