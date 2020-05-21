香港海洋公园董事局：若要继续运营需改变模式

香港政府向立法会申请拨款54亿元（港元，下同，约9.86亿元新元）支援海洋公园营运，立法会财务委员会至今未通过。海洋公园董事局副主席刘鸣炜表示，未到投票一刻，都难以说有没有信心通过拨款，但他也指出，如果将来海洋公园得以继续营运，模式一定要改变，不能够再靠大量人流，以支撑公园营运。

据香港电台节目报道，刘鸣炜在出席一个电台节目时说，近期听到市民和议员的声音，指公园过去太拥挤。他提出，日后不能够再沿用旧有的营运模式，园内不可再同一时间有3至4万人，而疫情正给予公园契机，实施预约入场，将人流减半。另外，刘鸣炜指出，海洋公园要回归初心，做好教育和保育，而不是靠过山车等设施。

他也强调，日后的营运模式，除了要考虑港人期望，也要平衡财务需要。

至于为何至今仍未能说出新营运模式，刘鸣炜称，在未取得资金前，根本无足够时间考虑。此外，海洋公园要构思的地方很多，也需要细心考虑，公园和政府都不可能在短时间内定出方案。

另外，政府计划向海洋公园拨款的54亿当中，有31亿用以偿还商​​业贷款。刘鸣炜透露，54亿拨款是计算了未来12个月，有机会被收回贷款的金额。不过，直到现时为止，公园没有被政府紧急收回贷款，政府稍后会就此事回应。

他也指出，如果没有新资金，任何人包括广告商，都可以将海洋公园申请清盘。