陈茂波：港府已为美国可能的经济制裁作充足应对

香港财政司司长陈茂波昨日（29日）受访时说，港府已为美国近期可能对港采取的各种经济制裁措施作出“充足应对准备”。美国如在独立关税地位、敏感技术进口和联系汇率三方面对香港作出打击，香港都不会受到严重影响。

据《环球时报》报道，陈茂波受访时说，美国对香港的特别关税区待遇实际是“基本法”赋予香港的一种独特地位，独立关税区的待遇是国家给的，并在《基本法》中明确，和美国没有关系。港府已对美国单方面取消对港特别关税待遇作出研判，并制定应对方案。总体来看，这项措施对香港实际影响较小。

他介绍，每年在香港本土生产并出口到美国市场销售的货物只占香港本地制造业的2%不到，价值仅有37亿港币（6.75亿新元），占香港总出口量不到0.1%。美国相应举措最大影响可能是对投资者信心的冲击，不过香港的股票、期货和货币市场均十分冷静，未出现大幅波动，港币汇率也十分强劲，香港也未监测到资金大规模外流。

美国取消香港的特殊贸易待遇，敏感技术进口被认为是另一香港易遭到冲击的领域。届时，美国对中国大陆买家施加的敏感技术出口管制也将适用于香港。

陈茂波对此表示，敏感技术限制将会对香港造成一定影响，但其实香港长期以来一直都很难从美国进口到最先进的技术，如果不是最顶尖的技术，从欧洲与日本也很容易找到替代品。倘若香港能处理好和其他贸易伙伴的关系，技术进口方面当不至于有太大问题。

中国大陆金融体系还未完全开放，香港一直是国际资本流入中国的重要门户，也是大量中国企业上市融资的目的地。陈茂波被问及，倘若美国打击香港的联系汇率，香港的国际金融中心地位是否还能保持稳定。

对此他说，香港从1983年起即开始实施联系汇率，而《美国-香港政策法》1992年才被美国国会通过，即在此之前香港已经实施了9年联系汇率政策。所以，香港采取联系汇率，不需要美国人的同意和批准。且香港有四千四百亿美元外汇储备，是基础货币的两倍多，足够应对资金转换，另外香港有国家作为后盾，是底气所在。

他表示，无论美国未来对香港采取何种措施，香港成为国际金融中心最核心优势都没有改变，未来还会更加强化，那就是“国家的经济发展是香港背后强大的实体经济，世界经济中心从西到东转移，这个大趋势无可逆转”。