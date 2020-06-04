瑞联：香港地缘政治风险升级 惟现阶段料不会遭美国重击

瑞联银行（UBP）周三称，随着中国中央为香港制定国家安全法，中港美的政治形势急转直下，香港地缘政治风险升级，但估计现阶段美国不会马上打击香港整个经济和金融系统。

据路透社报道，该行首席亚洲投资策略师陈祖杰在其评论中指出，尽管美国总统特朗普宣布将采取行动取消香港所享有的优惠待遇，但尚未透露具体措施。而他估计，美国的措施将针对个人、实体和整个体系的三个层面，首轮行动将以个人和实体为主，包括限制签发签证、没收被列入制裁名单人士的资产，以及限制个别实体在美国的活动、商业交易和投资。

他说：“由于美国在香港有重大的经济利益，在港的美资公司有1300家，而美籍居民亦有多达8万5000人，因此估计美方在现阶段不会马上打击香港整个的经济和金融系统。”

他认为，美国取消给予香港优惠关税待遇的影响不会太大，相对之下，香港是中国重要的进口科技设备基地，预计在美国对香港的科技进口贸易和敏感技术转移施加限制下，相关贸易活动将转移至其他国家。

“由于香港与全球多个国家（包括澳洲、日本、欧盟和亚洲区国家等）已签定多项双边自由贸易协定，亦是主要多边组织例如IMF、WTO、WHO等的成员，因此就算美方加大力度游说其他国家孤立中国，香港与这些国家的关系相信也不会马上转变。”

他又认为，香港仍有被调低信贷评级的风险，但相信惠誉在过去九个月两度将香港的信贷评级调低两级至现时的AA-级，应足以反映中国制订香港国安法的不确定性。

陈祖杰表示：“现时惠誉和穆迪给予香港的信贷评级均比中国的A级评级高一级，若再将香港降级至与中国的评级看齐，便可能意味着两家机构视香港的‘一国两制’已经名存实亡。”

至于另一评级机构标准普尔则从2017年至今一直没有改变香港的AA+评级，既比中国高出两级，评级展望也为稳定。