面簿下周起将标注新华社在内的各国官媒

社交网站面簿在当地时间周四宣布，将对“被国家控制的媒体（state-controlled media）”所发布的贴文和广告进行标注，受影响的新闻机构包括新华社和《今日俄罗斯》。该措施从下周在美国地区实施，日后才会引进其他国家。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，面簿安全政策负责人葛莱谢尔（Nathaniel Gleicher）受访时表示，这项措施能让用户更了解消息地来源。“我们所担心的是，官媒在国家战略考量的支持下，在社群媒体上发挥其议题设定（Agenda Setting）地力量。”

葛莱谢尔说，如果用户在浏览有关示威的报道，了解报道地来源和动机是非常重要的，“我们的目标是让背后的藏镜人在大众面前曝光”。

面簿去年12月便预告了这项新政策，但直到现在才推出，恰逢各国因疫情及弗洛伊德之死抗争大打口水战。报道指，各国官媒，尤其是中国官媒，趁机藉由美国抗暴来质疑美国当初支持香港反修例运动是双重标准。

面簿之后也将禁止各国官媒在美国地区打广告，以为11月的选举做准备。葛莱谢尔指出，由于官媒是一些地区唯一的消息来源，因此针对广告的禁令不会在其他地方实施。

葛莱谢尔透露，为了定义“被国家控制的媒体（state-controlled media）”，面簿向65名专家咨询，通过公司资金来源、第三方认证的独立性、公司架构等标准，决定是否将对个别新闻机构标注。中国央视新闻、新华社、俄罗斯卫星通讯社新闻（Sputnik）和《今日俄罗斯》，将成为首批被标注的新闻机构。