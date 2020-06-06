习近平与马克龙通话：大疫当前团结合作是正道

中国国家主席习近平昨晚（6月5日）同法国总统马克龙通电话时说，大疫当前，团结合作才是正道，中方愿同欧方加强战略合作，推进中欧间重大政治议程，支持多边主义，共同应对全球挑战。

据新华社报道，习近平强调，疫情发生以来，中法保持了高水平战略协调。当前，全球疫情扩散蔓延势头尚未得到有效遏制。大疫当前，团结合作才是正道。中法要继续共同支持国际社会团结抗疫，为全球最终战胜疫情作出“中法贡献”。要推进两国机构开展联合研究，支持疫苗和药物研发国际合作，加紧落实第七十三届世卫大会共识，加大对世卫组织支持，开展更多中法非三方抗疫合作，支持非洲等不发达地区国家抗疫。要坚持多边主义，促进世界和平稳定。

习近平强调，双方要着眼疫情之后，规划好下阶段各层级交往，稳妥有序灵活开展对话交流。要加强疫后经济复苏的宏观政策协调和对接，既深挖传统领域合作潜力，更拓展新兴领域合作。中国市场对法国开放，希望法方用好商务人员来华“快捷通道”，助力法国在华企业复工复产，同时为中国企业创造公平、非歧视营商环境。

习近平指出，中欧是拥有广泛共同利益的全面战略伙伴。中方为欧盟一体化取得的进展感到高兴，愿同欧方加强战略合作，推进中欧间重大政治议程，支持多边主义，共同应对公共卫生、气候变化、生物多样性保护等全球挑战，推动中欧关系行稳致远。

马克龙表示，法中两国在抗疫方面开展了良好合作，展现了团结。法方希望继续本着这一精神同中方加强合作。法方赞赏习近平宣布中方将把研制出的疫苗作为国际公共产品，愿同中方一道，落实好世卫大会共识，支持世卫组织发挥重要作用，同世卫组织加强合作，加大支持非洲国家抗疫。

马克龙还说，期待早日再次访华，也希望两国有关部门保持对话交流，加深相互了解，推进重点合作项目，当务之急是加快复工复产。法方愿同中方一道，维护多边主义，加强气候变化、生物多样性等领域合作，为世界和平稳定注入更多积极因素。法方高度重视下阶段欧中一系列重大交往，愿为此发挥积极作用。