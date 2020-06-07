罢韩成功后 民众党忧柯文哲成民进党下一个目标

高雄市长韩国瑜罢免投票案昨高票通过，台湾民众党人士评估，民进党下一个攻击的目标，将瞄准台北市长柯文哲，是“无庸置疑的”。

据联合新闻网报道，但民众党警告，物极必反，民进党如果穷追猛打，恐怕会进一步促成在野大联盟。

高雄市长韩国瑜罢免案昨天（6月6日）顺利通过，同意罢免票高达93万9090票，甚至超过韩国瑜2018年当选的票数，让原来计划投入高雄市长补选的民众党为之怯步。

民众党原规划以高雄市长补选作为2022年地方选举的练兵战，纵然选上的机率不高，但可以督促党内上下进入状况，也可以作为提名人的前哨战，提早经营地方。不过昨天投票结果出炉后，民众党高层备感压力，加上这几个月来寻觅不到适合的提名人选，时代力量也早表示放弃战场，找不到在野合作的机会，罢韩的高票数更让民众党考虑缺席高雄市长补选。

对于民进党的意向，台北市长柯文哲日前开玩笑，罢韩过后，民进党的下一个攻击目标，将是拥有高​​民调支持度的新北市长侯友宜，又说，拉侯友宜是至少多一个在前面挡子弹。

民众党人士评估，接下来民进党无论是为了为2022地方选举做准备，压缩民众党的空间，或者是降低柯文哲2024总统大选更进一步的可能，倾全力打柯是无庸置疑的。不过，他也认为，民进党不要逼人太甚，如果逼得太紧，很有可能促成小党联手的在野大联盟局面。