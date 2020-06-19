字节跳动设澳大利亚办公室 前谷歌高管任总经理

中国科技独角兽字节跳动设立了首个澳大利亚办公室，由前谷歌高管亨特（Lee Hunter）任TikTok澳大利亚总经理。与亨特一同加入TikTok的还有前谷歌高管布雷特·阿姆斯特朗（Brett Armstrong），他将担任TikTok澳大利亚全球商业化解决方案（GBS）总经理。

据光明网报道，亨特在谷歌工作过十多年，担任YouTube全球品牌主管，还曾是一家澳交所（ASX）上市科技公司的CEO。他将领导位于悉尼的TikTok专家团队，重点监督安全政策与资源落实，同时积极推动业务发展，拓展合作关系，提升当地的产品体验。

阿姆斯特朗此前曾担任谷歌新西兰区域经理，并在媒介代理公司AUNZ担任过负责人。他将负责TikTok的商务业务，重点关注品牌合作、客户解决方案、企业营销及销售运营等事宜。

"看到澳大利亚用户在TikTok上展现出的各种独特创意，我备受鼓舞，尤其是在现在这种艰难时刻。"亨特表示，"在人们最需要TikTok的时候，它将澳大利亚上下团结在了一起。它让人们找到居家娱乐的方式，分享彼此的感受，传达各自的想法和信息。我很高兴看到TikTok上涌现出大量积极、多元和新颖的内容，也很荣幸能领导日益壮大的本地团队，为澳大利亚用户、创作者及合作伙伴打造优秀的线上社区。"

过去18个月以来，TikTok不断拓展全球业务，在美国、英国、印度、日本和加拿大招募总经理，这与其母公司字节跳动的全球化战略一脉相承。6月1日，前迪士尼高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）正式被任命为字节跳动COO兼TikTok全球CEO；而仅2020年前5个月，字节跳动就有6位来自Facebook、谷歌等国际互联网巨头的高管入职。