台湾军机据报或和美军一起于南中国海侦查

曾任美国国防部中国、台湾和蒙古办公室主任的唐安竹（Drew Thompson）昨日（26日）在推特发文指，美军侦巡机群本月24日现踪巴士海峡与南中国海，机群中一架飞机可能为台湾的P-3C反潜机，借机学习反潜作战经验。台湾空军对此不予评论。

据《自由时报》报道，唐安竹昨日通过个人推特，引用由中国北京大学海洋研究院成立的平台“南中国海战略态势感知计划”（SCS Probing Initiative）在本月24日发布美国军机动态，指出24日共有美国海军两架P-8A侦察机、一架P-3C反潜机与美国空军一架RC-135W电侦机到南中国海侦巡并航经巴士海峡，美军可能是在侦搜中国大陆潜舰动向。

唐安竹指出，当天唯一的一架P-3C反潜机极有可能是台湾派出的，因为美国海军所有的P-3C反潜机已经退役，而台湾于2001年获美方批准得以购买P-3C，历经多年筹获终于在2017年底全数成军。P-3C比起台湾军方过去所使用的任何一款海上作战机种都还要复杂，目前移编给空军，由空军飞行员担任前舱飞行任务、后舱海军人员执行作战任务。

唐安竹认为，台湾利用海、空军联合搭配的方式，可以让P-3C快速成为海上侦搜平台。然而在反潜作战上，由于要找到敌方潜舰等于“大海捞针”，虽然美国军售案一并出售武器、设备以及训练系统，但是反潜作战仍是美国海军的“不传之秘”，许多资讯与技术没有与盟友分享。

因此，唐安竹推测，台湾借和美军出动侦察机搜寻中国大陆潜舰时，派出P-3C加入美国军机搜寻的行列，借此获取反潜作战的经验。

不过具有官方背景的“南中国海战略态势感知计划”回复指，美国海军仍然在日本冲绳的嘉手纳基地操作P-3C反潜机，当天该架P-3C的机身编号是属于美国所有。

台湾空军则表示不予评论。