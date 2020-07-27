中国城市的写字楼空置率飙升至10年最高

尽管在冠病疫情爆发后，中国的经济已基本恢复正常，但中国大城市的写字楼空置率仍达到十多年来最高水平。

据彭博社报道，世邦魏理仕（CBRE Group）数据显示，第二季度上海高档写字楼的空置率攀升至20％，深圳的空置率攀升至21％，均为至少自2008年金融危机以来的最高水平。北京的空置率为15.5％，为2009年以来最高。

中国在第一季度为遏制冠病传播而成为世界上第一个采取封锁措施的国家。较早采取严厉措施使该国得以取得相对成功，许多企业复工。但是，由于采取了一种保守的刺激方案，再加上对第二波疫情的恐惧，国内经济只是温和复苏，使企业租户们变得谨慎。

高力国际集团写字楼服务执行董事Michael Wu说：“租户通常变得更加保守，大多数人选择暂停其扩张或搬迁计划，我们开始看到业主之间激烈的租金竞争。”

漕河泾开发区负责办公室租赁的Cindy Cai说：5月的一项政府指导方针加剧了业主的压力，对承租国有房屋的一些中小型企业提供三个月的免租期。鼓励私人业主也这样做。虽然这些措施避免了写字楼大量退租，但更多的租户仍然在租赁期满前退租。

在许多大城市也存在供应过剩的问题。在仲量联行追踪的14个主要枢纽地区中，所有地区的租金均在截至6月30日的三个月中出现下滑，大部分是连续第二个季度下降。

仲量联行估计，到2023年，深圳的写字楼总库存预计将较2019年底激增约60％，在上海将攀升44％。高力国际预测，过剩的空间将使今年的租金分别下降近12％和9.5％。

不确定的需求可能会进一步推高主要城市的空置率。据高力国际估计，到2021年上海的写字楼空置率可能会飙升至30％，然后才最终下降。同时，在深圳，预计到2022年将有近三分之一的高档写字楼将出现空置。

尽管彭博对经济学家的调查认为，在经历了第一季度的低迷之后，今年中国经济可能增长2％，但全年增长仍将是1970年代以来的最低水平。