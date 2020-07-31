张文宏谈香港防疫：可将检测放第一

中国复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏认为，

据新华社报道，张文宏7月30日受访时说，“防控速度如何跟上并跑赢病毒传播速度？需要扩大检测、隔离感染者、严守社交距离。”

张文宏带领的华山感染团队一直密切关注全球疫情发展状况，通过运用数学模型进行追踪，分析了香港疫情在近期一波比较明显的反弹迹象。当前香港疫情的反弹，最关键的是速度比较快。

张文宏指出，冠病病毒的基本传染数（R0）比沙斯（SARS）更高，病毒传播速度逼近大流感下的速度。如果防控速度跟不上病毒的传播速度，就会造成医疗资源的紧张。香港可以借鉴内地防控经验，首先是早检测、早发现。

他说：“发现病人这是第一步，如果病人都发现不了，后续的工作就非常难开展，所以这个第一步需要投入大量的力量去做。”北京在不到一个月时间里强力控制住疫情反弹，提供了非常好的经验。虽然短期内防控力度比较大，但回归正常社会的时间窗口特别小，相应的成本最低。

他强调，原则上各国和各地区都认可的一点，就是“把检测放在第一位”，在最短的时间内把检测的能力提升到最大，尽一切可能最快最精准地发现并找到病人，后续的防疫措施就能马上跟进。“扩大检测，尽量对感染者进行居家隔离、方舱隔离，或者是住院隔离，严守我们的社交距离，就能有效切断病毒的传播。”

他认为，对明确有疫情反弹的高风险地区和高危区域，城市公共区域应当暂时关停，尽早采取积极防控措施，这是之前防控过程中积累的经验。他还提醒，在疫情波动过程中，确保当地医疗资源的充足也非常重要，要避免出现“应接不暇”的现象，对此值得密切关注。

香港连续多天确诊病例破百，截至30日，累计报告确诊病例达3151例。