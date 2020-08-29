王毅会晤马克龙转达习近平口信 强调中欧非竞争对手

法国总统马克龙当地时间28日在巴黎爱丽舍宫会见对法国进行正式访问的中国国务委员兼外长王毅。王毅强调，中欧始终是合作伙伴，不是竞争对手，双方共识远大于分歧。

根据中国外交部网站消息，王毅首先转达中国主席习近平致马克龙总统的口信，并转交习主席向马克龙赠送的书籍。王毅表示，习近平向总统先生致口信体现了中方高度重视中法关系，珍视两国元首建立的友谊和信任。

王毅强调，中方愿同法方认真落实两国元首达成的重要共识，深化中法全面战略伙伴关系。当务之急是在疫情防控常态化情况下有序重启两国各领域交往，在药品、疫苗研发和防范未来大规模流行病等方面加强协调合作，共同早日彻底战胜疫情，并为构建人类卫生健康共同体作出积极贡献。双方应继续坚定支持世界卫生组织在全球抗疫合作中的协调和领导作用，反对将疫情政治化和病毒标签化。中方愿同法方加速推进大项目合作，实现合作共赢。

王毅说，欧洲是多极世界的重要力量。中欧始终是合作伙伴，不是竞争对手，双方共识远大于分歧。中方赞赏总统先生主张欧洲要加强战略自主，这既体现了法国的独立自主传统，也显示了欧洲作为世界一极的地位。在当今单边主义、保护主义抬头形势下，中欧应共同维护多边主义理念，维护国际关系基本准则，打造开放型世界经济体制。中方乐见法国和欧洲为当今世界局势增加更多的稳定性，中、法、欧应携手开展下一步的多边议程，深化中欧全面战略伙伴关系，共同站在历史的正确一边。

马克龙感谢习近平的重要口信和赠送书籍，请王毅转达对习近平的诚挚问候。马克龙表示，法中保持战略沟通具有重要意义，欢迎王毅访问法国和欧洲。法方高度赞赏中方将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，愿深化两国抗疫合作，促进双方在经贸、农业等领域合作取得更多成果。法方愿同中方进一步推进全面战略伙伴关系，共同支持多边主义，在公共卫生、气候变化、生物多样性以及非洲等问题上加强沟通协作，共同落实好二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。双方要规划好下阶段欧中重要交往和政治议程。马克龙表示期待早日再次访华。

访问期间，王毅还会见了法国总统外事顾问博纳，并将同法国外长勒德里昂举行会谈。