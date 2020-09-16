台湾新党照常前往海峡论坛 质疑国民党不去因小失大

虽然国民党因为央视主播李红的求和说言论，决定不让前立法院长王金平率团前往海峡论坛，但台湾新党仍照常前往，并于今天举行记者会，质疑海峡两岸关系严峻之际，难得有交流破冰机会，国民党却决定不前往是因小失大。

根据中时电子报报道，新党主席吴成典表示，新党主张两岸应该多交流，希望让台湾民众能更安居乐业，海峡论坛本是很好的沟通平台，王院长因为央视主播言论而没去成，可说是政治上的擦枪走火事件，央视主播不该这样讲，但国民党反应也不宜这么大，国民党这样的决定堪称是历史转捩点，国民党不再属于蓝营了，新党将承担起两岸沟通的责任。

新党副主席李胜峰说，两岸情势冷峻之际，好不容易有破冰的机会，却仅仅因为央视主播李红在自己的自媒体的言论就破局，但随后李红已在央视节目上改口了，国台办也对国民党组团前往给予正面回应，国民党还要怎样？国民党的处理方式因小失大，是否有难言之隐？难道国民党不想和战吗？

新党发言人王炳忠质疑，台湾也有许多媒体人用各种无中生有的难听言论抨击嘲讽大陆或国民党，国民党有要求道歉吗？这样的态度根本双重标准。新党副秘书长苏恒质疑，国民党说两岸要和平，不交流怎确保和平？一个政党理应牺牲小我完成大我，国民党的面子是小我，两岸和平才是大我。

新党党史会主任林明正痛批国民党永远在历史关键时刻选择错误走向，他也质疑国民党如果能用这次对付大陆的一半凶狠嘴脸来对付民进党，今天在台湾还会被民进党打得这么惨吗？呼吁心系两岸和平的民众把希望放到新党这边。