连胜文：特朗普染疫令全球局势不稳　吁大陆勿此时对台军事行动

针对美国总统特朗普确诊冠病，国民党智库副董事长连胜文昨天表示，特朗普告诉全世界，人类最大的共同敌人不是彼此，而是冠病病毒，呼吁中国大陆当局，千万别受一些不理智言论影响，在这个时间点上对台湾采取军事行动。

根据东森新闻台报道，连胜文在面簿表示，特朗普确诊，对世上所有人而言，特别是他支持者中的白人至上主义及种族歧视者，只是更加证明，在面对可怕的病毒时，不论肤色、种族，每个人都是脆弱的，也因此每一人种的生命都是珍贵的，不该因后天的差异而被歧视。

连胜文指出，无法想像现在白宫是如何混乱？是否还有其他高层官员染疫？但可预见的是，从特朗普染疫起，再加上他已宣布拒绝和平移转政权，因此不知道何时，美国新总统才能就任，全球政经局势势必因美国内部的混乱，且自顾不暇，而呈现极度不稳定的状态。

因此，连胜文呼吁大陆当局，千万不要受一些不理智的言论影响，在这个时间点对台湾采取军事行动，“特朗普染疫已告诉了全世界，人类最大的共同敌人，并不是彼此，而是看不见的冠病病毒”。他强调，不论是两岸，或是陆美之间，现在应该是要携手合作、互相帮助的时刻，所有关心两岸未来的人，都希望在这个困难的时点上，能看到两岸之间发挥“人饥己饥，人溺己溺”的精神，这才是老祖宗所说的“王道”显现！

另外，针对冠病疫苗，连胜文表示，日前美国冠病疫苗领先者药厂莫德纳（Moderna）已宣布，疫苗最快明年春天才可能问世，而台湾疫苗问世最快也恐到明年第二季以后。台湾当局过去一直把精力花在宣传自己防疫的神话，结果现在一堆人在台湾没事，出国就被确诊，而什么时候台湾才会取得国际或本土的疫苗，官员中没有任何人知道。

连胜文认为，在没有解药的情况下，明年台湾一定只能靠土法炼钢的“锁国”来防疫，也可以遇见这将对台湾经济产生更大的冲击！只希望上帝能保佑这世界上所有善良的人，大家共同努力，度过未来这充满困难及高度不确定的一年。