深航客机在攀枝花机场发生不安全事件 民航监管机构介入调查

来自从多个信息源的消息显示，深圳航空ZH9247航班昨天下午2时30分在四川攀枝花保安营机场落地时，客机在机场跑道外同机场设备发生接触，造成飞机和机场设备受损，事件没有造成人员伤亡，深航后续返回西安航班取消。

根据上游新闻报道，航空专业社群昨天流传一则消息称，深圳航空由西安咸阳飞往攀枝花保安营机场的ZH9247航班在攀枝花机场落地时发生不安全事件，“落地阶段疑似机腹擦挂跑道监控天线，起落架提前接地，到位后检查轮胎有扎伤痕迹。”消息还指出，航班落地后攀枝花机场对跑道、灯光等相关设施进行全面检查，“航向台监控天线被撞断、6个进近灯被撞坏”。多个信息源随后也证实了这一消息。

深圳航空昨天的ZH9247航班由机号为B-8667的空中客车A319执行，航班原计划于10点45分从西安咸阳机场起飞，后延误至11点32分起飞，当天14点32分在攀枝花机场落地。ZH9247航班在飞行阶段相关飞行数据均为正常，航班落地后也正常下客，但后续返回西安的ZH9248航班取消，B-8667飞机落地攀枝花以后没有飞行记录。

深圳航空和攀枝花机场旅客服务部门的工作人员表示未接到机场出现特情的通报，深航后续航班取消是因为天气原因。民航信息系统显示，攀枝花机场昨天多班航班取消或备降，原因为攀枝花机场天气情况。

深圳航空官方微博昨晚发布消息称，深航西安至攀枝花ZH9247航班昨天落地后检查发现轮胎扎伤，不符合放行标准，后续攀枝花至西安ZH9248航班取消。深航已妥善安排旅客改乘次日航班并入住酒店。同时，深航也将为需要取消行程的旅客免费办理退改签手续。

目前，民航监管机构已经介入不安全事件调查。

据了解，攀枝花地处青藏高原的东南侧，云贵高原的西北部。攀枝花机场修建于海拔1976米的山顶之上，修建机场时削平了两座山头，填充了山间山沟，机场跑道南端和北端均是山沟崖地。深圳航空的一份航班运行资料介绍，攀枝花机场四面山谷风的形成及系统风的影响，导致一旦机场及周围降水，水汽条件满足后，就会出现低云、雾天气，低云主要以碎层云、碎积云和碎雨云，高度从几十米至两、三百米不等。深圳航空相关资料中还强调，攀枝花机场因为位于山顶，高差近千米，容易形成掠过跑道，覆盖五边的低云，客机在事发跑道落地时，很容易穿云丢失目视参考。

