国民党不排除提“倒阁” 民众党：完全不认同也不考虑

台湾行政院长苏贞昌上周五（16日）前往立法院，原本欲进行施政报告并接受立委们质询，不过却因为美猪进口相关争议，遭到国民党团立委们杯葛。而17日甚至扬言不排除提出倒阁案。对此过去曾与国民党团进行特定议题合作的民众党，则在此时投下反对票。

据台湾奇摩新闻报道，民众党党团总召赖香伶就表示，“对这个提案，我们完全不考虑也不认同在此时内外交迫的时期，发动此不理性、且让议事空转的提议” 。

赖香伶说，各党立委因为无法进行总质询，让攸关国民利益的重要政策、修法提案难以通过。赖香伶也举例，像是食安修法、劳保改革、修宪委员会启动、司法精神病院系统建置、财政收支划分法修正与兵役教召制度等，“所以民众党团并不赞同在此时发动倒阁”。

而按照法律规定，若立法院立委们，要针对行政院长提出不信任案，也就是所谓的倒阁案，需要有三分之一的立委提案连署。以全立法院113名立委为例，至少要达38席立委才能​​达标。

目前国民党团虽有40席立委加入运作，但无党籍的高金素梅病假中、傅昆萁身陷囹圄，党籍立委陈超明、廖国栋则双双尚在羁押中，因此凑不齐38席连署。若是真要提出倒阁案，势必得寻求民众党或是时代力量的支持。不过眼见民众党如此反对，恐怕不要说让倒阁案通过，就连发起连署都有困难。