大量报道韩国瑜的中天新闻将关台？韩国瑜吁民众捍卫言论自由

大量报道前高雄市长韩国瑜的台湾中天新闻面临关台风险，韩国瑜今日（19日）在面簿发声说，如果中天新闻真的被关台，那么台湾40年来所抗争奋斗、引以为傲的民主自由将成为最大的笑话，因为这意味着人民选出了摧残言论自由的独裁政府。

韩国瑜在面簿撰文说，没有监督及诤言直谏的媒体，是一个独裁政权最鲜明的特征。如果中天新闻真的被关台，那么台湾人民40年来所抗争奋斗、引以为傲的民主自由将成为国际社会最大的笑话，因为人民选出了一个践踏新闻自由、摧残言论自由的独裁政府，从此以后，无论是自肥贪污、还是美猪核食，人民再也发不出真正的声音，因为所有的媒体将只能歌功颂德、不能针砭时事。

他呼吁民众站出来捍卫中天，因为捍卫的是言论自由和台湾的新闻自由。

他表示：“我不同意你的观点，但我誓死捍卫你说话的权利”，这才是民主的真正表现，如果不誓死捍卫中天说话的权利，明天谁来捍卫人民说话的权利。

据风传媒等台媒报道，台湾大选落幕后，中天新闻台因大量报道韩国瑜而被检举，台湾的通讯传播委员会对检举审核认定后，提出五项改正措施，必要时还将命令其撤换新闻部主管。

中天新闻台执照将在12月中到期，而NCC的裁罚将影响媒体执照的检查更换，中天新闻台可能被撤照而面临闭台风险。