港大副校长人选被指是中共党员 林郑：相信港大用人唯才

香港大学上周被爆计划委任两名副校长引起争议，主要原因是其中一人被指是中共党员。香港特首林郑月娥今天对此回应，她不会干预，强调自己相信港大会用人唯才，“会视乎这些候选人的在学术上的成就和资历”。

综合港媒报道，林郑表示，自己虽然作为香港各大学的校监，但不会干预这些学校的事务，“尊重院校自主”。她进一步说，无论在大学招聘，或者撤换教职员方面上，她和教育局局长均不会参与。

林郑表示，相信大学招聘一贯原则是追求卓越，港大会检视潜在人选的学术成就和胜任能力等特质，呼吁外界不应以这些特质以外的因素，评论人选是否合适。“我不认为他们或任何人应该依据这些标准以外，去评估每名候选人是否适合。”

她提到，维持大学地位靠的是人才，各间大学都不停招募世界杰出学者学人，而招募工作追求的是学者的卓越学术成就和能力，她相信港大是以此决定人员委任。

香港特首林郑月娥表示，维持大学地位靠的是人才，各间大学都不停招募世界杰出学者学人，而招募工作追求的是学者的卓越学术成就和能力。（中新社）

网媒“香港01”上周披露，由港大校长张翔领导的遴选委员会推荐了两名清华大学学者担任副校长，其中，现任清华工业工程系系主任的申作军，同时身兼该学系系党委的党委委员，意味着他具有中共党员身份，如果顺利出任港大副校长，料将是首次有中共党员进入港大管理层。

不过，《明报》昨天引述港大消息称，申作军并非中共党员。

据报道，港大校委会将在今天下午审议上述任命，如获通过，申作军和另一名清华学者宫鹏最快明年1月上任，任期五年，分别主管研究及学术发展。

香港大学校长张翔于2017年获委任为港大校长，隔年7月正式上任。（香港大学官网）

对于申作军是中共党员的传言已引起港大学生会及部分泛民主派人士关注。他们昨天下午举行记者会，要求港大否决有关委任。此外，也有约2000名师生联署，要求校方延后委任。

港大学生会会长叶芷琳今早在电台节目上表示，联署声明内容除了不应任命申作军作为港大副校长，也包括调查遴选委员会有否利益冲突，以及要求公开候选人背景。另外，也要求公开遴选准则及委员会成员名单。

叶芷琳说，非常关注申作军被指有中共党委的身份，并强调不希望他加入港大决策层。

资料显示，申作军和宫鹏的背景与港大校长张翔相似。宫鹏与张翔曾同期于南京大学修读本科，宫鹏早一年毕业，1994年到加州大学柏克莱分校任教；张翔则于2004年后到柏克莱加大任教。申作军也于2004年离开佛罗里达大学转到加州大学柏克莱分校，曾与张翔同在柏克莱工作。



