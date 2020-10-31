中国国有银行、股份银行前三季净利润集体“负增长”

六家中国国有银行和九家上市的全国性股份制银行交出的一季报显示，疫情对银行的盈利能力和资产质量的冲击还在继续。

根据澎湃新闻报道，从赚钱能力上看，工农中建四大行今年前三季度合计实现归属于股东的净利润7455.53亿元（人民币，下同，1522.15亿新元），日赚27.2亿元。

具体来看，工行、建行、农行和中行前三季度分别实现归属于母公司股东的净利润2286.75亿元、2058.32亿元、1653.35亿元和1457.11亿元，净利润增速同比降幅集中在8.5%-9.15%之间。

中国国有大行中，净利润同比增速降幅最大的是交行，前三季度实现归属股东的净利润527.12亿元，同比下降12.36%，净利润同比增速下降最小的是邮储银行，前三季度实现归属股东的净利润528.44亿元，同比下降2.66%。

股份制银行方面，赚钱能力表现最好的是招行，前三季度实现归属于该行股东的净利润766.03亿元，同比下降0.82%，这是全部国有大行和股份行中净利润增速降幅最小的；前三季度净利润增速同比下降18.01%的民生银行，是全部国有大行和股份行中净利润增速降幅最大的。

受疫情冲击，国有大行和股份制银行的不良贷款暴露在今年前三季度普遍出现了回升势头，在上述15家上市银行中，只有浦发银行实现了不良贷款余额和不良贷款率的双降，14家银行不良贷款余额上升。

不良贷款率上，招商银行、兴业银行、浦发银行和光大银行较去年末实现了下降。