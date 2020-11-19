澳媒称收中国官员警告：澳洲勿以中国为敌

澳大利亚媒体报道，有中国官员披露，中国对澳洲就部分中国人员和企业采取行动感到不满，并警告若澳洲将中国视为敌人，中国也将以澳洲为敌。

据澳洲《悉尼先驱晨报》昨天（18日）报道，中国驻澳大使馆向《悉尼先驱晨报》在内的三家澳洲媒体发送文件，列出14个中国对澳不满的事项，包括总理莫里森政府企图破坏南部维多利亚州的“一带一路”协议，以及就澳洲独立媒体对中国的“不友好或敌对”报道谴责堪培拉。

澳洲政府向当地智库“澳大利亚战略政策研究所”的反中研究提供资金、突击中国记者并取消学术签证、在谈及台港疆三地课题的多边论坛上“带头进行讨伐”、呼吁对冠病起源展开独立调查、2018年禁止科技巨头华为参与第五代移动通信技术（5G）网络，并且阻止涉及基础设施、农业和畜牧业的中国10项海外投资交易。

报道认为，这些资料是“故意泄漏出去的”，并说北京在文件中“非同寻常地攻击”澳洲政府，指控澳洲“毒害双边关系”。报道认为，中国使馆的做法似乎旨在迫使澳洲政府改变该国在关键政策上的立场。

一名匿名中国官员疑似针对澳洲外交政策立场说，如果澳洲放弃这些资料提及的政策，这“将营造更好的氛围”。

报道称，中国使馆是在中国外交部前天（17日）提到中澳关系恶化的原因前，发送上述文件。

洲总理莫里森（Scott Morrison）在谈及上述报道时誓言，他在澳洲国家安全和主权方面不会妥协。据彭博社报道，莫里森在接受澳洲第九电视网的访问时说：“我们将始终根据国家利益，制定自己的法律和规则，不会应其他国家的要求办事，无论是美国、中国还是其他国家。”

澳洲在2018年禁止中国电信巨头华为参与澳洲第五代移动通信技术（5G）宽带网络建设。此外，堪培拉也担忧中国试图在太平洋扩大影响力，并在冠病疫情以及《香港国安法》课题上采取对华不利的立场，导致中澳关系日趋恶化。

中国外交部发言人赵立坚前天在例行记者会上被问及，中国近期针对自澳进口的多种商品采取一系列限制措施，澳贸易部长伯明翰对此认为，是否坐到谈判桌前进行对话，球在中国一边，部分澳媒也称澳不应放弃自身的国家利益和价值观，中国对此有何评论。

赵立坚回答：“澳大利亚国内一些人固守冷战思维和意识形态偏见，更多地视中国发展为威胁，并随之采取了一系列涉华错误言行，这是导致中澳关系急剧下滑并陷入困难局面的根本原因。”

他举例称，澳洲屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上“采取错误言行”，澳洲一些人在无证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞干预、渗透。此外，澳大利亚就冠病疫情问题大搞政治操弄，推动独立国际审议，严重干扰国际疫情防控合作。

赵立坚强调，造成这一局面的责任完全不在中国，澳方应当在疫情课题上予以正视，认真反思，而不是倒打一耙、甩锅推责。