广西一县成立《武则天她妈在钦州》研究组引争议

中国网络近日流传一张广西灵山县政府文件，题为《灵山县人民政府办公室关于成立<武则天她妈在钦州>历史文化研究工作组的通知》，引发网友热议。当地政府官员确认，这个研究组的成立属实。

据澎湃新闻报道，上述政府文件在微信朋友圈、新浪微博等多个网络平台上流传。灵山县文化广电体育旅游局副局长、《武则天她妈在钦州》历史文化研究工作组办公室主任劳德联今天（19日）确认，这个历史文化研究工作组的成立是属实的，现在正处于搜集资料阶段，具体完成时间看工作进度。

上述通知称，为进一步推动《武则天她妈在钦州》历史文化研究，挖掘灵山历史文化遗产，丰富灵山历史文化底蕴，保护和传承灵山历史文化，经县人民政府同意，决定成立《武则天她妈在钦州》历史文化研究工作组。

通知还公布了研究工作组的成员名单，总协调为灵山县人大常委会主任丁奇远，组长则是县委常委、宣传部部长、副县长黄春柳。工作组还下设办公室和四个专项工作组。

消息引发网友热议，有人质疑当地政府巧立名目赚取国家经费，“巧立名目挣大钱”“公务员素质亟待提高！做这种事情太急功近利了！”，也有人单纯质疑工作组名称的表述方式，“先不说这事咋样，单就表述，你不能写个武则天母亲在钦州？”“感觉小组名称在骂人”。