专家：人民币升值过快危及中国外贸企业

人民币兑美元中间价昨天重贬302个基点，显示双向波动弹性增强，专家提醒企业应积极防范汇率风险，之前人民币大幅升值，令外贸企业面临生存危机。

根据《香港经济日报》引述中国经济周刊报道，人民币如此大幅升值，已给大陆中小出口企业带来很大压力，珠三角一些中小出口企业已因出口价格上涨而面临订单减少、利润减薄的窘境。

中国外汇投资研究院院长谭雅玲大声疾呼人民币升值过快，她强调，中国出口的半壁江山是由民营企业撑起来的，相较于国有企业和外资企业，他们抵挡市场风险的能力比较弱。

谭雅玲表示，人民币兑美元进入6.5元时代，外贸企业面临生存危机。

今年上半年受冠病疫情蔓延、全球经济衰退等因素影响，人民币汇率走势偏弱，5月底曾一度跌至近12年来的低点。不过，人民币汇率很快止跌回升，10月升值1.6%，11月6日升破6.6元后，近日再度走高至6.5元附近。人民币兑美元中间价昨调贬302个基点，报6.5786。

瑞银财富管理首席中国经济学家胡一帆预计，2021年中国经济增速将反弹至接近7.8%，通胀则保持温和在2.5%左右；明年要为弱美元做好准备，即使中美关系仍严峻可能对人民币形成一定压力，但明年人民币对美元仍可保持稳中略升态势。

她昨天在媒体电话会上表示，从经济基本面来看明年全球经济向好发展，通胀压力也相对较温和；美国财政赤字和贸易赤字的“双赤字”叠加将对美元走势带来负面影响，随著经济逐步复苏、疫情得到控制，美元的避险功能被大幅削弱，从而利好新兴市场货币和黄金。

胡一帆称，印度卢布、印尼盾、人民币等可能是明年受青睐的货币。

