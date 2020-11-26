消息称中国测试运20国产发动机可载最先进坦克

军事消息人士透露，中国正测试用于运20运输机的涡扇20国产发动机，而这款发动机将可能取代机队现在采用的俄罗斯引擎，并使运输机的载货量增加约20％。

据香港《南华早报》昨天（25日）报道，载货量增加意味着，运输机现在可以运送中国最先进的99A型坦克。现有发动机无法运载这款重达58吨的坦克。

中国长期以来在制造高质量战机发动机方面遇到挑战，导致中国的部分军机依赖俄罗斯制造的发动机。

消息人士称，涡扇20发动机旨在让飞机拥有更大的升力和更长的航程，而中国军方已在一架运20运输机安装涡扇20以展开测试。

这名消息人士也说：“要在其他运输机安装这款发动机，可能要花上三年或更长的时间。”

由西安飞机工业公司制造的运20，是中国空军机队中体型最大的战机。D-30发动机目前为运20提供动力，让运20航程达到7500公里，载货量可达55吨。飞机制造商指出，由沈阳发动机设计研究所设计的涡扇20，将让运20的载货量从55吨增加到66吨。

报道称，新发动机也有望将飞机的航程增加至“未指定”距离，让飞机能够执行远程任务，并在无需添油的情况下，同时携带坦克等重型设备。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院国防与战略研究所助理教授拉斯卡（Michael Raska）认为， 在运20衍生型军机安装涡扇20发动机，目的在于增加操作范围和货运能力，在根本上实现中国人民解放军的战略性空运能力。

不过，拉斯卡也质疑，中国国防工业能否确保这些发动机质量好且有可靠性。他说：“（发动机质量）是所有中国涡扇发动机长期以来的弱点。如果他们能做到的话，中国将会减少对俄罗斯同类发动机供应商的依赖。”

涡扇20发动机参照了涡扇10A涡扇发动机，而中国制造的部分解放军战斗机采用了涡扇10A，包括歼10和歼16。

军事评论员宋忠平说，更大的载货量将使解放军在空运坦克等重型装备时，能够克服后勤问题。类似任务在过去只能通过拆卸坦克，并抵达目的地后重新组装才能完成。