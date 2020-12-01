黄之锋：体内被指疑似藏毒无法用牢房马桶如厕

目前被还押候审的前香港众志秘书长黄之锋声称，惩教人员怀疑他体内藏毒，将他隔离囚禁，他因此无法使用牢房内的马桶如厕。

黄之锋今天（12月1日）通过小编在面簿发布据称是他在监狱中的亲笔信。黄之锋在信中提到，自己与毒品“完全沾不上边”，但惩教人员为他照X光，怀疑他的肚子内藏有异物，例如毒品、戒指或金银器，所以他需要接受为期数天的隔离囚禁。

黄之锋声称，还柙侯判者在白天一般会在30至40人的活动室打发时间，晚上则回到五人囚室休息，但他被隔离囚禁期间，除了探访和洗澡以外，基本上是半步都不能踏出70多尺的囚室，不能“放风”（散步或上厕所），“连一小时户外活动的时间也不被允许”。

由于整个隔离囚禁的原意是希望体内藏有毒品人士将毒品排出体外，所以黄之锋说，他不能使用囚室的马桶，水龙头也不会有水，以杜绝在囚人士将毒品冲走的可能性，他得改用“塑胶便盘”，但因便盘“更换次数不足”，他只能在洗手盆如厕小解。

在囚人士排泄于便盘后，黄之锋提到，他们需知会惩教署保安组前来囚室，仔细检查排泄物有否藏有药丸或毒品之类的异物。当检查程序完毕后，职员便会要求在囚人士在一张“单独观察”的纸张上签名作实。

黄之锋说：“我仍然历历在目每次签署时看到纸张清楚列明‘怀疑在囚人士体内藏有毒品’一栏，感觉实在很不好受。”

黄之锋也提到，单独囚禁期间无法关灯，要用口罩当眼罩，与其他囚禁方式相比，他能离开牢房的机会很少。即便已有三次坐监的经验，黄之锋认为，他要花了不少的时间与精神，才能平伏下来整理思绪。

黄之锋连同前众志另外两位成员林朗彦及周庭，在庭上就包围警察总部案件认罪后，被还押至明天（12月2日），等待法官判刑。