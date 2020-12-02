台外交部与民进党立委撐澳葡萄酒

中国大陆因决定对澳大利亚葡萄酒征收最高212.1%的反倾销税务，引发多国议员呼吁购买澳洲葡萄酒以对抗大陆。台湾外交部今天也在推特发布澳洲葡萄酒的照片，以对澳洲表达支持。

台湾外交部今天在官方推特上发布澳洲葡萄酒照片。(台湾外交部推特）

此外，台湾澳洲国会联谊会会长、民进党立委邱议莹也透过个人面簿，上载多名民进党立委手持澳洲葡萄酒的照片，并号召其他立委响应支持。

中国上周宣布，自11月28日起对澳洲葡萄酒进口商加收107.1％至212.1％不等的高额保证金，严重打击澳洲葡萄酒在中国的市场。

中国这项作法随后引发国际力挺澳洲葡萄酒的声浪。据《悉尼晨驱报》等澳媒报道，来自19国超过200名议员组成的“对华政策跨国议会联盟”，昨天发起了一项全球性运动，号召民众在12月购买及饮用澳洲葡萄酒，以对抗中国。

据报道，“对华政策跨国议会联盟”也摄制了一段造势影片。片中有多个国家的议员呼吁各国民众享用澳洲葡萄酒；这些议员分別来自日本、意大利、德国、美国等。

根据澳洲葡萄酒管理局的数据，中国是澳洲葡萄酒出口的最大目的地，在2020年前九个月出口量中占了39%。

澳洲政府早前表明，可能就中国的举措向世界贸易组织提出上诉。据路透社报道，澳洲贸易部长伯明翰说，在问题解决之前，“澳洲葡萄酒生产商预计将经历极为艰难的时期。”

有专家称，中国和澳大利亚的关系今年已恶化到几十年来的最低点。

澳洲2018年以国家安全为由禁止华为参与建设5G网络，引起中国不满。澳洲今年4月呼吁国际社会对冠病源头进行独立调查，令两国关系雪上加霜。最近，两国的紧张关系又因“漫画事件”进一步升级。



