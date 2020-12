许智峰潜逃丹麦：谁帮他？过程如何？

协助许智峰潜逃的丹麦政客都有谁?

主要策划:安德斯·斯托加德(Anders Storgaard,前译斯多嘉德)

安德斯·斯托加德(互联网)

斯托加德1996年出生于澳大利亚的珀斯,今年24岁。他在丹麦奥胡斯的里斯科夫区长大,并拥有奥胡斯大学的政治学学士学位。

斯托加德2005年加入丹麦保守党青年委员会,并在2016年至2017年担任奥胡斯大区保守党青年团主席,2018年担任保守党青年团全国主席。

根据斯托加德在社交媒体上的自述,他在今年2月就与许智峰及其他示威者代表见面,双方在民主议题上已有共识,之后和他一直保持联络。

许智峰今年9月16日联系斯托加德,透露离开香港的意愿,希望他帮忙。

斯托加德随即联系罗登,谋划让许智峰离境。

协助:托马斯·罗登(Thomas Rohden)

托马斯·罗登(互联网)

与斯托加德同龄的托马斯·罗登是当地组织“丹麦-中国批判协会”(Dansk Kina-Kritisk Selskab)的主席。

去年11月香港区议会选举期间,罗登作为“香港选举观察小组”成员赴港,与黄之锋、岑子杰等人会面。

虽然罗登与斯托加德不属于同一政党,但两人称彼此为“老友”,并多次就西藏、新疆、香港等议题公开批评北京。

协助:宇菲·额利贝克(Uffe Elbæk,前译:厄夫·埃尔拜克)

宇菲·额利贝克(互联网)

66岁的额利贝克是丹麦的的政治家与教育家,曾于2011年至2012年出任丹麦文化部长;现任丹麦国民议会的议员及绿色政治政党“替代党”的创党主席。

额利贝克同样长期对北京持负面态度。在许智峰抵达丹麦后,额利贝克曾在推特上发文表示欢迎,称会“竭尽所能保证你(许智峰)能留下”(We will do whatever to secure your stay)。

他当时也揭露“气候会议”是子虚乌有,目的是要帮许智峰离开香港,指许智峰在丹麦最重要的活动是与丹麦国会进行闭门会议,并与丹麦前首相拉斯穆森会面,呼吁该国接受“香港难民”。

香港《文汇报》引述消息人士,指许智峰参加的闭门会议其实是由丹麦国会外交委员会特别安排的听证会,让许智辉以“香港证人”身份出席,就香港社会议题出席。许智峰知道自己的行为肯定违反《香港国安法》,因此才决定趁机流亡。

协助:安诺斯·福格·拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)

安诺斯·福格·拉斯穆森(互联网)

67岁的安诺斯·福格·拉斯穆森曾在2001至2009年间担任丹麦首相,2009至2014年间出任北大西洋公约组织秘书长等职务。他任内曾在2004年及2008年两次访华。在2008年那一次,中国与丹麦共同发表《中华人民共和国政府和丹麦王国政府关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》,两国关系迈入新阶段。

许智峰潜逃事件时间线:

2020年2月25日:许智峰与其他六名香港泛民主派人士组成的“北欧香港代表团”访问瑞典、丹麦、挪威三国,并与斯托加德、罗登等当地政治人物见面。

6月30日:中国全国人大常委会通过《香港国安法》并于同日实施。

8月26日:香港警方逮捕许智峰,指控他涉嫌企图妨碍司法公正、不诚实取用计算机、刑事毁坏及非法集结罪。

9月15日:许智峰被指阻碍警员执法,第二度被捕,护照也被没收。

9月16日:许智峰被保释后与斯托加德联系,透露离境的想法,并指要离境只有一个方法,就是以议员身份进行一次外事访问,并商讨对政权无害的事情,例如气候变化和联合国目标等。斯托加德答应帮忙,开始联系相关人物与组织。

11月6日:斯托加德在联系拉斯穆森及媒体后,虚构一个“气候会议”的非官方行程,向许智峰发出第一封邀请函。许智峰也以此从法庭取回护照。

11月18日:许智峰因涉嫌在香港立法会《国歌条例草案》三读期间泼臭水,第三度被捕。

11月26日:香港警方突然要求检查“气候会议”的详细官方行程,斯托加德临时联系罗登、额利贝克等其他丹麦政界人士,并要求当地的气候组织和智库协助,最终向港警提供一份子虚乌有的“详细的官方行程”。

11月30日:许智峰经卡塔尔飞往丹麦,斯托加德向许智峰提供真实的丹麦访问计划。

12月1日:许智峰在个人社交媒体否认自己将流亡,称会按照原定行程完成公务外访,“做好议员的责任,毋负期许”。额利贝克则在推特发文欢迎许,并称会“竭尽所能保证你能留下”(We will do whatever to secure your stay)。

12月2日:许智峰的父母、妻子及两名年幼儿女当晚乘搭飞机离开香港。许智峰回应称“政治人物的家庭生活毋须向公众交代”。

12月3日:许智峰晚上8时许发布声明,宣布正式流亡以及退出民主党,但称仍未决定在哪个国家停留。

12月4日:拉斯穆森在推特上上传与许智峰在丹麦会面的视频,呼吁全球“支持香港民主运动”。

斯托加德在推特上上传与许智峰、罗登在丹麦机场的合影,揭露自己是许智峰逃亡的幕后策划人。

许智峰保释离港条件到期,被香港警方通缉;他接受丹麦媒体采访时透露家人已抵达伦敦。

12月5日:许智峰现身伦敦机场,不过称未决定是否留在英国生活。许智峰称自己和家人的银行账户被冻结,涉及最少三家银行及五个户头,以及数百万港元的存款,同日又指部分账户已解冻。

12月7日:据港媒报道,汇丰银行再次收到警方的通知,要求冻结许智峰父母及太太的账户。之后,许智峰回覆媒体查询时证实银行账户再次被冻结。