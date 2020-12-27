中国11月从澳进口铜精矿同比降近八成

数据显示，中国今年11月从澳大利亚进口铜精矿约2.67万吨，较10月份下降34%，同时比去年11月下降77.8%。这也是自中国今年4月份以来的最低月度进口量。

铜精矿是低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿，可直接供冶炼厂炼铜，在金属材料消费中仅次于钢铁和铝。

据路透社报道，受中澳两国关系恶化影响，中国11月从澳洲进口的铜精矿，是自2016年以来单月最低值。11月初，有报道称中国要求企业停止从澳洲进口煤炭、龙虾等一批商品，当中也包括铜矿及铜精矿。

不过，在有关报道前，中国10月份从澳洲进口的铜精矿较9月份已下降一半以上，也较去年10月份也降低了34.5%。

2019年全年，来自澳洲的铜精矿进口占到中国进口总量的4.8%，排在智利、秘鲁、蒙古和墨西哥之后。

针对中澳两国间贸易的问题，中国外交部发言人赵立坚早前表示，中国主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。

据观察者网报道，赵立坚也说，相互尊重是各国间开展务实合作的基础和前提。澳洲应切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进中澳互信、符合全面战略伙伴关系精神的事，为两国务实合作创造良好条件。