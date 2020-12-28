河南大学将与少林寺合作培养武术国际生 最高学历可到博士

地处河南省开封市的百年老校河南大学将进一步与举世闻名的少林寺开展合作。

12月27日，河南大学官方微信公众号消息称，河南大学与少林寺将合作培养武术国际生，签约仪式将于12月28日上午9时在河南大学明伦校区大礼堂举行。

据澎湃新闻报道，河南大学官网也已在首页发布了上述预告。

据微信公众号“河南大学”介绍：百年老校千年古寺强强联合，依托少林寺品牌和海外少林弟子资源，发挥河南大学的专业、教学和学位优势，在全球范围内招收汉语授课武术专业国际生，层次包括普通进修生、本科生、硕士研究生和博士研究生。

河南大学与少林寺的合作由来已久。2009年6月，少林寺方丈释永信接受河南大学聘请，正式成为河南大学体育学院名誉教授。释永信带领少林武僧团专程前往河南大学参加受聘仪式，表示将为该校的学科建设、武术事业的发展尽力。

2012年5月，时任河南大学校长娄源功与释永信签署了河南大学与少林寺合作办学意向书。娄源功希望河南大学与美国体育学院在本科、硕士、博士三个层次上开展广泛的国际合作办学，希望河南大学与少林寺联手打造国际知名教育品牌。

2018年，河南大学武术学院院长洪浩教授领衔的研究团队受少林寺委托开始进行《少林功夫段品制》的研究工作。2019年11月，经过深入研究，少林功夫段品制取得阶段性研究成果，《少林功夫段品制系列教程》于河南大学举行首发仪式。

2019年12月27日至30日，由少林寺主办，河南大学武术学院承办的首期少林功夫段品制培训班在河南嵩山少林寺举行。来自海内外174名少林弟子完成少林功夫初段位学习，158名学员顺利通过少林功夫段品制委员会考评，并于12月30日由释永信大和尚颁发相应的段位等级证书，成为全球首批的少林功夫段品制认证人员。

官方介绍称，迄今为止，河南大学先后协助少林寺举行了四期初段位培训班、二期中段位培训班，共有近1000人次参加了少林功夫段品制的培训班。

值得一提的是，微信公众号“河南大学”透露，12月28日的签约仪式结束后，少林寺方丈释永信大和尚将会带来一场以少林功夫为主题的学术报告。

河南大学是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。创立于1912年，始名河南留学欧美预备学校，建于中国科举考试终结地——河南贡院旧址。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段，1942年改为国立河南大学。新中国成立后，经院系调整，河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院，水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校，校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段，1984年恢复河南大学校名。