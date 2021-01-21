中国大陆新增126本土病例 涉及六省市

中国大陆昨天（20日）报告新增冠病确诊病例144例，其中本土病例126例，涉及黑龙江、吉林、河北、北京、山西及山东六省市。

据中国国家卫健委通报，昨天新增的144例确诊病例中，18例为境外输入，126例为本土病例，本土病例涉及六个省市，包括：黑龙江68例，吉林33例，河北20例，北京两例，山西两例，山东一例。

另外，昨天新增无症状感染者113例，包括境外输入16例。

昨天新增病例最多的是黑龙江省，68例确诊病例主要集中在绥化市望奎县，共有65例。黑龙江表示，所有确诊病例和无症状感染者都是在集中隔离医学观察期间，以及开展扩大核酸检测时主动筛查发现的。

中国国家卫健委新闻发言人米锋昨天在记者会上表示，近一周，全国新增本土确诊病例达到757例，尚在医学观察的密切接触者为近10个月以来最多。

米锋指出，近期多地出现聚集性疫情，大多发生在农村地区，有的地方在同一省份或城市出现多条传播链，出现了家庭、社区、学校聚集病例，防控任务艰巨繁重。随着春节临近，人员流动增多，疫情传播风险进一步加大。

另外，中国卫健委昨天还出台新规，要求返乡人员需持七天内核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每七天开展一次核酸检测。