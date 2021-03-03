中澳关系紧张 两成澳洲华人称疫情期间受歧视

澳大利亚智库洛伊研究院（Lowy Institute）的调查发现，每五个受访者当中就有一人称，因为中澳关系恶化以及冠病疫情肆虐，他们在过去一年曾受到人身威胁或攻击。

据路透社报道，当地的澳大利亚华人论坛（Chinese Australian Forum）组织呼吁澳洲政府采取行动遏制种族主义势头蔓延。

澳洲全国人口普查显示，约5%的澳洲人祖籍中国。接受洛伊研究院访问的人当中，有一半出生于中国大陆以外地区，包括香港、马来西亚和台湾。

澳华论坛主席李逸仙说，澳洲华人一直都被夹在地缘政治紧张关系中，如何处理澳洲种族之间的不信任感，是对澳洲自由开放社会的多元文化与价值观的一个考验。

他说，大约七成受访者表示对澳洲有归属感，证明澳洲社会具有多元文化特性。

另外，有四分之三的受访者认为，澳洲是一个良好或非常好的居住地。65%受访者认为，澳洲应该打开其他市场，以减少对中国的经济依赖。有半数受访者表示，对中国对澳洲政治进程的影响力表示关注。

在澳洲政府和部分社区团体对中国政府试图影响当地华文媒体表达关切后，澳洲广播公司（ABC）本周推出了一个以播报澳洲新闻为主的中文YouTube频道。

这是洛伊研究院首次针对华人课题（“Being Chinese”）展开调查。有约1000人受访，大多是通过社交媒体接触，其中包括澳洲公民、永久居民和较多的长期签证持有者。