王宇获颁美国国际妇女勇气奖

美国国务院在国际妇女节（3月8日）向世界各地的杰出女性颁奖，中国人权律师王宇名列其中。

据英国广播公司（BBC）中文网报道，当日颁发的国际妇女勇气奖，始创于2007年，旨在表彰甘于冒个人风险、为伸张社会正义和争取妇女权益的全球女性。这一奖项由美国驻外使领馆提名，由资深美国外交官选出获奖人。今年的线上颁奖典礼由美国国务卿布林肯主持，美国第一夫人吉尔·拜登出席致敬。

现年49岁的王宇是中国知名的人权律师，曾代理多宗政治敏感案件。

美国国务院副发言人波特（Jalina Porter）对BBC中文网表示，王宇是一位“非凡的女性”，对中国乃至世界的女性来说是“鼓舞人心”的榜样。

波特还说，美方在过去24至48小时内未能联系上王宇。“如果我们需要为她发声，我们会愿意那样做。”据报道，王宇最近一次在推特上发文是在上周六（6日）。

布林肯在颁奖典礼上说，王宇本希望可以参加典礼，美国对过去两日未能跟她取得正常联系表示关切。

去年11月，王宇被北京司法局注销律师执业证书。

BBC中文网指出，王宇并非近年首位获颁该奖的中国女性。在2011年，北京众泽妇女法律咨询服务中心主任郭建梅因其在妇女维权方面的杰出工作获奖。她当年受访时说，在中国开展妇女维权工作依然任重道远。

之后，郭建梅也在2019年获得被称为“替代诺贝尔奖”的“正确生活方式奖”。

郭建梅当年接受德国之声采访时表示，获奖可能是双刃剑，甚至弊大于利。“这种认可来自国际而非国内，这是让人非常尴尬的状态。”



