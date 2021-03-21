港媒：崔天凯预计继续留任中国驻美大使

《南华早报》3月18日引述北京外交消息人士指出，中国驻美大使崔天凯有望继续留任，以帮助处理中美两国之间动荡的关系。

据报道，将这名资深外交官留在华盛顿的决定，是北京计划的一部分，目的是管控与美国拜登政府的紧张关系，并为长期对抗竞争做好准备。

崔天凯担任中国驻美大使近八年，已经是中国驻美时间最长的大使。包括中国外交官在内的几位知情人士透露，中国政府近期不打算更换崔天凯。

北京一位不愿具名的外交官表示：“崔天凯因帮助减少误解和误会、避免中美冲突的能力而受到领导层的好评......他的角色一直是，也将继续是不可或缺的——至少现在是这样。”

崔天凯于2013年4月开始在美国担任大使。如今年满68岁的他，已经超过了同等级别的内阁部长以及大使的法定退休年龄：65岁。

《南华早报》引述中国海洋大学国际事务专家庞中英表示，崔天凯对美国事务的深入了解，以及他与美国现任、前任政府官员和议员的私人关系，可能是他的退休计划再次被推迟的主要原因。

《星岛日报》1月初报道，中国外交部副部长马朝旭可能是下一任中国驻美大使热门人选。57岁的马朝旭身上有几个标签，首先是辩才无双，在北京大学读书期间曾赴新加坡参加亚洲大专辩论会，夺下最佳辩论员桂冠。

第二个标签是担任过外交部新闻司司长、发言人，知名度高。他当过驻澳大利亚大使、常驻日内瓦代表、常驻联合国代表，目前分管国际组织和军控，对美国事务也有相当的了解。几任常驻联合国代表李道豫、李肇星、张业遂，后来都当上驻美大使。

不过，《星岛日报》也指出，下任驻美大使也不一定从外交部里挑选，中央外事办副主任刘建超的实力就不可小觑，他当过外交部发言人、驻菲律宾大使、驻印尼大使、外长助理，后来调入纪检系统工作，担任中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室负责人、中央纪委国际合作局局长、浙江省纪委书记，如今是政治局委员、中央外事办主任杨洁篪的得力助手。

