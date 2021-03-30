台美将携手助帕劳维持零确诊案例

帕劳（帛琉）总统惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）访台启动两地的“旅游泡泡”，台湾外交部与美国在台协会（AIT）今天（30日）联合发布新闻稿表示，台湾及帕劳杰出的抗疫表现成功地促成此项成果，国际疫情期间，帕劳采纳美国及台湾公卫体系的专业咨询，在台美两伙伴的协助下维持零确诊案例。

综合《自由时报》与联合新闻网报道，台湾及美国在国际疫情期间提供帕劳个人防疫设备、试剂与检测设备，以及专家技术协助，美国自2021年1月起向帕劳提供疫苗。然而，台湾、美国及帕劳的伙伴关系并不仅限于公共卫生或防疫领域。

新闻稿指出，台湾、美国及帕劳坚定承诺推动民主与自由开放的印太区域，并增进区域的和平及繁荣。过去75年来，美国及帕劳在“自由联合协定”下是紧密的伙伴。台湾与帕劳自1999年以来，并肩支持和平以及以规则为基础的国际秩序。帕劳不断提倡台湾在多边组织的国际参与，包括世界卫生组织。台湾也持续与帕劳在其农业、渔业、医疗及公共卫生等领域的发展携手合作，并强化人力资源、良善治理及基础建设。

外交部、AIT及帕劳通过两次「太平洋对话」针对广泛的议题进行合作。外交部、原住民族委员会、AIT及日本台湾交流协会于2019年9月共同在帕劳举办“全球合作暨训练架构”（GCTF）和“南岛语言复振国际论坛”，此为GCTF首度移师海外举行。美国及帕劳都是年度“我们的海洋大会”的成员，此一全球性大会由美前国务卿凯瑞（John Kerry）创立，帕劳将主办下届大会，台湾也积极参与为会议的主要伙伴。

新闻稿强调，惠恕仁总统此次由美国驻帕劳大使倪约翰（John Hennessey-Niland）随同来访重申承诺，台湾、美国及帕劳未来将更积极加强在促进民主与良善治理、对抗气候变迁、增进数码健康、促进妇女赋权、推广农业贸易、强化海巡合作及增进帕劳网络安全等领域的合作。台、美、帕三方期盼在共享价值及共同利益的基础上，持续并扩大伙伴关系，以促进自由、开放的印太地区。