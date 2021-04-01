一季度A股IPO数量达100家 同比增长96%

国际会计师事务所普华永道1日发布的数据显示，今年首季中国A股IPO（首次公开募股）继续保持活跃，IPO数量达100家，比去年同期增加96%。新股发行效率提升，流动性提前释放。

据中新社报道，与去年同期相比，深圳创业板新上市公司数目增长最多，由2020年一季度的12家上升至2021年一季度的33家，涨幅为175%；其次，上海主板上市公司数目，由2020年第一季度10家上升至2021年第一季度的21家，涨幅达110%。

尽管当季的IPO数量大涨，但融资规模小幅下降。普华永道数据显示，2021年首季IPO融资额为761亿元（人民币，下同，155.92亿新元），比去年同期的786亿元有所下降。

首季科创板有36宗IPO，融资额高达334亿元，在A股各板块中排名第一，继续独占鳌头。

从行业来看，今年一季度在A股各板块中，均有消费品及服务类企业上市，其中，在上海主板、上海科创板、深圳主板/中小企业板中，一季度新上市的消费品及服务类企业占比均超过30%。

普华永道分析认为，2021年A股IPO将会继续保持良好发展势头，A股IPO融资额或将再创近10年新高，预计2021年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达430至490家，融资规模为4500亿元至4800亿元。

此外，业内预计，2021年，注册制或将全面推进扩展至主板及中小企业板，退市新规的推出也将有助于A股构建优胜劣汰的生态系统，提高上市公司的质量，加快提升市场的资源配置效率。