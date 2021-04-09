中国吁美在南中国海课题停止挑拨离间

中国呼吁美国尊重地区国家间妥处分歧、维护南中国海局势稳定的努力，停止搬弄是非，挑拨离间。

据中国央视新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（9日）在例行记者会上指美国将中国渔船称为海上民兵船，并引用南中国海仲裁案裁决，试图否定中国在南中国海的主权和权益，这完全是别有用心的，不可能得逞。

赵立坚强调，牛轭礁是中国南沙群岛的一部分，中国渔船在牛轭礁海域生产作业和避风，合理合法，无可指责。

美国国务院早前公布，国务卿布林肯和菲律宾外长洛钦当地时间8日在通话中，对于中国船只在牛轭礁等南中国海地区聚集表达关注。

菲律宾上个月抗议220艘中国船出现在牛轭礁附近，并认为民兵操控这些船只。

菲律宾外交官和高层将领就牛轭礁事件批评中国，但总统杜特尔特誓言，将致力于与中国和平解决在有争议的南中国海的外交争端。

据路透社报道，菲律宾总统发言人洛克周二（6日）宣读杜特尔特的声明说：“我们将继续通过外交渠道与和平手段解决朱利安·费利佩礁（Julian Felipe Reef）问题。”

赵立坚今天也强调，中菲两国友好合作远远大于海上分歧，中国一贯并将继续致力于同菲律宾通过友好协商妥处分歧，推进合作，增进互信，维护双边关系大局和海上和平稳定。

另一方面，菲律宾国防部今天宣布，军方就中国海军舰艇被指在南中国海追赶载着菲律宾媒体的船只消息展开调查。

