台官员：蓬佩奥今年访台机率很大

美国前国务卿蓬佩奥今天（12日）在社交平台上发布手握台湾黄梨干的照片。台湾外交部官员认为，蓬佩奥今年访台的机率很大。

蓬佩奥在贴文写道：“作为自由的拥护者，请享用一些台湾黄梨干。将军（Checkmate）。”

台南市长黄伟哲随后在面簿上指出，黄梨干产自台南官田，除了感谢台湾驻美代表萧美琴“行销来自故乡的美味”，并邀请蓬佩奥访问台南。

据台湾中时新闻网报道，台南市政府指出，蓬佩奥在担任国务卿期间，大幅推动台美关系的改善，并解除国务院内部各种对台交流限制，落实对台湾民主与防卫的承诺，赢得不少台湾人的喝彩。对于蓬佩奥3月在接受媒体专访时，表达希望前往台湾参访的意愿，台湾外交部也表态欢迎。

黄伟哲也说，他这个月初看到驻美代表萧美琴与蓬佩奥在橡树园合照时，就希望有一天能拜托萧美琴邀请蓬佩奥到台南参访，今天看到蓬佩奥以一个自由世界支持者的身分，称赞来自台南的黄梨干，更坚信一定要邀请他到访台南，并强调台南不仅是民主圣地，也是出产台湾最甜美黄梨的县市。

黄伟哲认为，蓬佩奥手握的黄梨干意义非凡，因为今年2月28日台湾副总统赖清德才偕同农委会，大力推广凤梨加工品外销；当时赖清德手上就是拿着这包黄梨干，可见台美都有共识，要让黄梨成为自由台湾的象徵。

民进党立委王定宇今天在立法院询问外交部政务次长田中光，蓬佩奥今年访台机率是否很大？田中光回答：“是。”

萧美琴3月31日与美国前国务卿蓬佩奥会面时称，她以黄梨酥招待蓬佩奥。