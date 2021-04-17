美国谴责北京因“政治动机”对香港民主活动人士判刑

美国周五谴责北京对七名香港民主派人士的判决，并要求释放“那些因行使基本自由而被拘留或监禁的人”，再次指责北京拒绝给香港人承诺的自由。

综合法新社和美国之音报道，美国国务卿布林肯在一则声明中说，对这些活动人士的指控是“出于政治动机”。

声明还说，上述判决是北京和香港当局如何破坏《基本法》和《中英联合声明》所保障的权利和基本的又一证明。这七位民主派领袖 - 李柱铭、黎智英、何俊仁、吴霭仪、何秀兰、李卓人和梁国雄参加了有170万香港人参加的一次和平集会，对他们做出的判决与他们非暴力的行为性质是格格不入的。

声明还说，具有约束力的国际协议《中英联合声明》保障香港享有高度自治，而且香港人有权享有《联合声明》和《基本法》所保障的权利和自由。“当香港人对北京攻击他们的自由和自治做出回应时，我们会继续与他们站在一起。”

另据香港电台报道，香港律政司就海外政客关于判刑所作出的评论发声明指出，对于有人公开要求立即释放已认罪或经审讯定罪、承认所犯过失的被告，感到惊讶。

声明指有关要求荒诞无稽，明目张胆违反国际法及不干预的基本原则，并指法庭独立及适当进行审判，受到《基本法》保障，对法庭的判刑作出毫无事实基础的攻击，完全不尊重法治。

香港壹传媒集团创办人黎智英被指前年8月18日在港岛区组织及参与未经批准的集结，他昨天在西九龙裁判法院被判处监禁12个月，即时入狱。另外八名同案被告：“长毛”梁国雄判监18个月，李卓人判监12个月，区诺轩判监10个月，何秀兰判监八个月，也即时入狱；何俊仁、李柱铭、吴霭仪分别判监12、11、八个月，缓刑两年；梁耀宗判监八个月，缓刑一年。