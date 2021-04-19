香港将禁印度巴菲航班赴港两周

香港昨天（18日）宣布首次启动收紧后的航班熔断机制，从20日凌晨起禁止从印度、巴基斯坦及菲律宾航班赴港，并限制登机前21天曾逗留相关地区超过两小时者赴港，上述措施为期14天。

据香港《明报》报道，港府本月14日起收紧熔断机制，七天内若最少五人从同一地区抵港时确诊、并带N501Y冠病变种病毒株，将禁飞该地所有航班，为期14天。

港府发言人昨晚解释，香港首次在社区发现N501Y确诊个案，为审慎起见，政府追溯过去14天不同地区抵港后确诊验出N501Y的输入个案，而印度、巴基斯坦及菲律宾过去14天累计起天相关个案数目触及相关指标，今天起禁飞14天。

三个地区也会被列为《预防及控制疾病（规管跨境交通工具及到港者）规例》极高风险A组指明地区，禁止登机前21天曾逗留相关地区超过两小时者登机赴港，为期14天。

香港卫生署也引用规例，禁止国泰客机从菲律宾马尼拉赴港，并禁止TATA SIA Airlines （Vistara）客机从印度孟买赴港，期限为4月19日至5月2日。国泰4月14日及17日有两个从马尼拉抵港航班各有两乘客确诊；Vistara4月18日孟买抵港航班则有三乘客确诊。

另一方面，澳门今天起也要求入境前28天曾到访印度、巴基斯坦或菲律宾的人士，在入境后检疫28天。