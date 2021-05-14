黎智英逾3亿元壹传媒股份及三公司财产被冻结

香港保安局今晚（14日）引《香港国安法》冻结壹传媒创办人黎智英持有的壹传媒有限公司的股份，以及其拥有的三间公司于香港银行帐户内的财产，涉及至少3亿港元（5100万新元）。

综合网媒香港01、香港《苹果日报》、《自由时报》等报道，壹传媒行政总裁张剑虹表示，集团知悉黎智英先生持有的七成壹传媒股份，及黎智英先生私人公司名下的三个户口被冻结，事件与壹传媒集团户口完全无关，集团及《苹果日报》的运作及资金财务，绝不受影响。

香港国家安全处早前起诉黎智英“勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”，之后再加控两罪。

保安局今晚公布，指根据《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法第四十三条实施细则》附表3，向相关人士及机构作出上述指示。

根据《实施细则》附表3第3（1）条，保安局局长如有合理理由，怀疑某人所持有的任何财产，是罪行相关财产，便可借指明该财产的书面通知，指示除了保安局局长批予的特许的授权者外，其他任何人不得直接或间接处理该财产。根据《实施细则》附表3第3（7）条，保安局局长如有合理因由，怀疑通知所指的财产会被调离香港，可在通知内，指示警务人员，为防止该财产被调离香港，而检取该财产。

保安局表示，局长在考虑相关资料后，于今日根据《实施细则》附表3的相关条文，发出冻结财产的书面通知，冻结黎智英持有的壹传媒有限公司的股份，以及其拥有的三间公司于本地银行帐户内的财产。保安局未有列出三间公司名单。

根据港交所资料，截至5月14日，黎智英持有71.26%壹传媒股份，而壹传媒市值为4.9亿港元。

香港民主党前立法会议员尹兆坚忧心，香港当局恐依此法冻结黎智英资产，以拔除眼中钉，令苹果日报“灭声”。

尹兆坚指出，冻结资产对黎智英与苹果日报都会是重大打击，港警也可能借此对苹果报社进行大搜查，“方便再安插罪名”。他认为，当局的意图是去除苹果这个眼中钉，因为现在香港主流媒体已沦为红媒，唯独苹果还未被收服。他说，“这次已不是‘白色恐怖’而是‘血腥屠杀’”，现在只能靠港人关注发声。