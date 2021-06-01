美前外交官傅立民：九成美国人对华持怀疑或敌对态度

美国前外交官傅立民说，大约90％的美国公众对中国持怀疑，甚至敌对的态度，并认为总统拜登在2022年之前，会继续前总统特朗普的对华政策。

傅立民（Charles Freeman）在《中国新闻周刊》前天（5月30日）在微信刊登的专访中说，拜登政府将在很大程度上延续特朗普政府时期的对华政策，但不排除对一些严重损害美国利益的政策进行局部调整；而从长远看，美国会面临越来越多的“必须与中国合作”的领域。

傅立民认为，大部分美中两民众对彼此的国家持怀疑或敌对态度是非常不幸的情况，因为他不认为中美两国民众真的“感知”到了对方，而是产生了各种各样的误解。

他说：“现在美国的大多数人的观点已经变了，大约90％的美国公众对中国持怀疑甚至敌对的态度，中国的情形也差不多，这是过去四五年总体趋势发展的一个顶峰。”

傅立民强调，了解中国的历史很重要，“在大多数时候，中国满足于治理自己疆域内的事务，这种‘疆域’来自于几千年间形成的自然边界。所以我认为中国不是穷兵黩武的国家，它和冷战中的苏联不同，和近代以来的日本、德国不同，甚至和英国不同。”

由于中美关系问题在分裂的美国社会中存在广泛共识，傅立民觉得，拜登很难在这种情况下改善中美关系。

不过，如果民主党人在参众两院在2022年中期选举中取得更大优势，傅立民认为，同属民主党的拜登会有更多的空间去改变政策。