中国卫健委：三孩生育政策有利于降低老龄化峰值水平

中国国家卫生健康委员会强调，实施三孩生育政策及配套支持措施，长期看有利于改善人口年龄结构，减轻老年人口抚养比，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

据中新社报道，国家卫健委有关负责人昨天（5月31日）说，当前中国正处于人口大国向人力资本强国转变的重大战略机遇期。实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，能够最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，牢牢把握战略主动权，积极应对生育水平持续走低的风险，统筹解决人口问题，为全面建成社会主义现代化强国创造良好的人口环境。

负责人称，实施三孩政策，要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。

负责人也说，要将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，加强适婚青年婚恋观、家庭观教育引导，对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。

此外，中国也要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。