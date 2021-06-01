吕秀莲喊话蔡英文：每个人都要见阎王 很替你难过

台湾前副总统吕秀莲发表声明批评台湾中央流行疫情指挥中心，未对抗疫所需作相关部署，以致疫情爆发。她昨日（31日）在政论节目中又再度开炮，喊话台湾总统蔡英文说，每个人都要去见阎罗王，“现在疫情这么严重，很替你难过”。

据《联合报》报道，吕秀莲于“少康战情室”节目中指出，指挥中心指挥官在前两天立法院中公然说谎，已经失信，疫情大爆发，证明指挥中心已然失能，其他事情可以慢慢来但现在要抢时间、抢生命，执政是一时的事，人类的生命不该浪费，希望指挥中心不要再被人讲说是个失德的机关。

针对蔡英文对外回应政府采购台湾产疫苗一事，吕秀莲说，自己日前发表的四个紧急声明中，就包括应调查疫苗采购有无违法失职之处，现在除了炒股疑虑外，还有一个很吊诡的地方就是龙岩股票上涨，代表民众都担心很多人会因疫情过世。

吕秀莲也说，台湾产疫苗万一没有经过正当程序，接种后不知道会发生什么祸害，就算没事，过程中可能会有更恶劣的病毒出来，“我们不能用人民生命作赌注。”

蔡英文5月18日表示，台湾疫苗大厂高端、联亚的疫苗已进入临床实验第二期收尾阶段，自产疫苗可望在7月底使用。

吕秀莲表示，现在应该要超越党派共同防疫，“全世界本来把台湾当模范生，不要现在反过来变成看台湾笑话”。她更向蔡英文喊话，若在任期内做好是件功德，“每个人都要去见阎罗王，前面那么风光，现在疫情这么严重，很替妳难过，有人提出质疑，不要把他当敌人看待。”

吕秀莲更透露，今年1月就跟蔡英文提到防疫，蔡英文说“没问题，会处理好”。吕秀莲也想跟台湾卫福部长陈时中见面，“但他拒绝见我，答应要打（电话）给我，也都没打”。她沉重地说，“民进党朋友不要说我不甘寂寞，我是为天下苍生请命，不要摆官僚、建立新威权，生命只有一次、执政只有几天，这时候全国要大团结。”

她也说：“执政是一时的，做人做事是一辈子的” “蔡总统，我一路看下来，面对国际人士高喊自由民主，但是从去年的抗疫到现在，我觉得这个抗疫是非常威权的，你在建立一个抗疫新威权体制，别人不敢用这个名词，我一辈子为了反抗威权，我今天忍不住、很痛苦地要提醒国人同胞、民进党的统治，如果民进党在抗疫的时候沦为威权，我觉得你们真的对不起所有的先烈。”

吕秀莲也反对“全岛一命”的口号，因为这样忽略离岛，离岛也要多关心，因为医疗资源实在太薄弱。